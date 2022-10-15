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15 Ekim 2022 Cumartesi 15:21:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 15:21:00

Bahçeli'den Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, "Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlama Türk milletini derin bir acıya maruz bırakmıştır. Yüreklere ateş düşüren bu felaket kırk işçimizi hayattan koparmıştır. İzah ve ifadesinde kelimelerin yetersiz kaldığı söz konusu maden faciası hepimizi ve herkesi hüzne boğmuştur. Elbette dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kenetlenmiş ortak bir iradenin eşliğinde bu zor ve çetin günlerin yaraları Allah'ın izniyle sarılacaktır. Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Rabbim'den niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum" dedi

Etiketler : BAHÇELİ BARTIN PATLAMA
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