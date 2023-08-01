Bağcılar'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Kaynak: AA
Bağcılar'da, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar durduruldu.
Sürücülerle yolcuların üstlerini arayan motorlu yunus polisleri ilçe genelinde bazı kişilerin de kimliklerini kontrol etti.
Ekipler, durdurdukları sürücülere ve yayalara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması da gerçekleştirdi.
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