BAE'den Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına kınama
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), başkent Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, BAE'nin resmi ajansı WAM'da yayımlandı.
BAE'nin, bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, güvenliği ve istikrarı sarsmayı amaçlayan, insani değerlerle ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terörizmin, daimi şekilde reddedildiği vurgulandı.
BAE'nin, Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.
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