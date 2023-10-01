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BAE'den Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına kınama
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01 Ekim 2023 Pazar 23:34:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 23:34:00

BAE'den Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), başkent Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınayarak, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, BAE'nin resmi ajansı WAM'da yayımlandı.

BAE'nin, bu suç eylemlerini şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, güvenliği ve istikrarı sarsmayı amaçlayan, insani değerlerle ve ilkelerle bağdaşmayan her türlü şiddet ve terörizmin, daimi şekilde reddedildiği vurgulandı.

BAE'nin, Türk hükümeti ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralananlara acil şifalar dilendi.

Etiketler : BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TERÖR SALDIRISI KINAMA BAE
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