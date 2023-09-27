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27 Eylül 2023 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 18:28:00

Azerbaycanlı pilotlar İkinci Karabağ Savaşı'nı 'har-ı bülbül'le andı

Kaynak: İHA

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İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler Azerbaycanlı pilotlar gökte har-ı bülbül çizerek anıldı.

Azerbaycanlı pilotlar, 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenleri gökte har-ı bülbül çizerek andı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın üçüncü yılı geride kaldı.

Savaşta hayatını kaybedenler için Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 2. Fahri Hiyaban'daki şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi.

Törende Azerbaycan AZAL pilotları da göklerde duygusal anlara imza attı. Pilotlar, havada har-ı bülbül çiçeği sembolünü çizdi.

HASRET VE AYRILIĞIN SEMBOLÜ: HAR-I BÜLBÜL

"Sarı bülbül" olarak da bilinen "har-ı bülbül", Azerbaycan'da 2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin sembolü olarak kabul ediliyor.

Karabağ Savaşı'nın başladığı günden itibaren har-ı bülbül, Azerbaycan halkının mücadelesinin sembolü haline geldi.

Etiketler : Karabağ savaşı anma töreni Azerbaycanlı pilotlar
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