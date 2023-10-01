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01 Ekim 2023 Pazar 16:38:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 16:38:00

Azerbaycan'dan Ankara'daki saldırıya kınama

Kaynak: IHA

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da bu sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısı girişimini kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da bu sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısı girişimini kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimine ilişkin kınama mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kardeş Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Teröre maruz kalan bir ülke olarak Türkiye ile dayanışmamızı ifade ediyor, terörün her türlü biçimi ve tezahürüne karşı mücadeleyi her zaman destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : azerbaycan ankara saldırı kınama
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