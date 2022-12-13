Aydın-Denizli Otoyolu inşaatının yarısı tamamlandı

Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayıp Dalama üzerinden Yenipazar'a, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden Kuyucak ilçesinin güneyine kadar ulaşan ve 2020'de temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 1 milyar 100 milyon avro maliyetli, 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla ortalama 2 saati bulan ulaşım süresi yarıya düşecek.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 163 kilometrelik otoyolun 97 kilometrelik kısmının Aydın sınırlarında olduğunu ifade etti.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getiren Aksoy, "Temel hedef bu yolun Antalya'ya uzun vadede belki Ankara'ya kadar uzatılarak önümüzdeki yıllar içerisinde bu noktada ulaşım ağını daha iyi bir noktaya getirebilmek. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yüklenici firma tarafından çalışmalar gerçekleştiriliyor. Temel amaç bir an önce tamamlanarak hizmete açılması." ifadelerini kullandı.

Aksoy, yolun ulaşıma açılmasının bölge ekonomisine de çok ciddi katkılar sağlayacağını kaydetti.

Otoyolun, araçların daha konforlu bir şekilde gideceği yere ulaşması bakımından önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Özellikle Aydın-Denizli arasında çok sayıda trafik ışığı var ve yerleşim yerinden geçiyor. Bunlar ulaşımda çok önemli sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Otoyolla bu sorundan kurtulmuş olacağız. Otoyolun yüzde 50'nin üstünde önemli kısmı tamamlandı. Bağlantı yollarının bir kısmı bitti, bir kısım menfezler, köprüler yapıldı ve tamamlandı. Bazı bölgelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor ve tamamlanıyor. Temel amacımız bütün boyutlarıyla yolu güvenli bir şekilde hazırlayarak trafiği açabilmek. Yolun bir bölümünün 2023 yılı içerisinde açılması planlanıyor. Hedef aslında 2023'e tamamlamaktı ama bir proje değişikliğinden kaynaklı olarak gecikmesi söz konusu. Bundan dolayı belki tamamını 2023'te açamayabiliriz ama açılması konusunda da ilgili birimlerimizin büyük bir gayreti ve çalışması olacak."

Aydın-Denizli otoyolunun ulaşım süresini de yarıya indireceğini vurgulayan Aksoy, Kuşadası, Didim, Pamukkale ve Efes gibi turizm bölgelerine ulaşımın da kolaylaşacağını sözlerine ekledi.