Ayasofya Camii'nde bayram namazı hazırlığı
Ayasofya Camii'ndeki Ramazan Bayramı hazırlıkları münasebetiyle 20 Nisan 23.00'dan 21 Nisan 04.00'a kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceği açıklandı.
İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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