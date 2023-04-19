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Ayasofya Camii'nde bayram namazı hazırlığı
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19 Nisan 2023 Çarşamba 17:59:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 17:59:00

Ayasofya Camii'nde bayram namazı hazırlığı

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Ayasofya Camii'ndeki Ramazan Bayramı hazırlıkları münasebetiyle 20 Nisan 23.00'dan 21 Nisan 04.00'a kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : ayasofya camii bayram namazı ziyaret
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