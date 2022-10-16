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16 Ekim 2022 Pazar 11:16:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 11:16:00

Avrupa'nın iki yüzlülüğü! Gazeteciler gizli servislerin kıskacında

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Hollanda'da yayımlanan, ülkenin en güvenilir gazetelerinden NRC'nin özel haberine göre ülkedeki gizli istihbarat servisleri, düzenli olarak gazetecilere kaynaklık, muhbirlik ya da casusluk yapmaları için teklifte bulunuyor.

NRC'nin görüştüğü 32 gazetecinin yarısı, Hollanda İstihbarat Teşkilatı (AIVD) ve Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden (MIVD) "iş teklifi" aldığını söyledi.

Gazeteye göre, istihbarat örgütleri özellikle Ortadoğu gibi çatışma bölgelerindeki gazetecilerle irtibat kurmaya çalışıyor.

BBC Türkçe'nin NRC gazetesine dayandırdığı habere göre, gazete geçen ay gördüğü AIVD iç yazışmalarına ait bir belge üzerine, araştırma başlattı.

İnternetteki gizli ihbar platformu PubLeaks'e sızdırılan ancak yayınlanmayan bu belgenin, 8'i gazeteci olmak üzere 21 istihbarat kaynağı ve ajanın isimlerini içerdiği belirtildi.

NRC gazetesi bu belgeye ilişkin, istihbaratın ilgi alanlarındaki konularla ilgilenen veya bu alanlarda çalışan 32 editör ve muhabirle görüştü.

Bu gazetecilerin yarısı, Hollanda'daki iki istihbarat servisinden, bilgi aktarmak, muhbirlik ve casusluk yapmak için teklif aldıklarını söyledi. Gazetecilere göre, AIVD, bazı durumlarda kendilerine ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan eski bir AIVD yetkilisi, istihbarat örgütünün gazetecileri işe aldığını doğruladı.

Yetkili, "Yapısal olarak bu oluyor. AIVD görevlileri yurtdışında bir ağ kurmak zorunda. Gazeteciler de bunun bir parçası" dedi.

Gazeteye göre, Hollandalı istihbarat kuruluşları, özellikle Ortadoğu'da çalışan gazetecilerle ilgileniyor. Bölgedeki cihatçı örgütler nedeniyle hem AIVD hem de MIVD burayla yakından ilgileniyor.

' GAZETECİLERİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Hollandalı program yapımcıları Thomas Erdbrink ve Sinan Can, NRC'ye yaptıkları açıklamada, gizli servislerin bu girişiminin, gazetecileri tehlikeye attığını söyledi.

Hollanda Televizyonu için haber programı hazırlayan Sinan Can yıllardır Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere seyahat ediyor.

Sinan Can, 2018'de istihbarat servisi tarafından arandığını, ancak görüşmeyi reddettiğini söyledi.

Hollanda'da yayın yapan RTL Haber kanalının, İstanbul merkezli Ortadoğu muhabiri Olaf Koens Twitter hesabından, AIVD'nin geçmişte ajanlık için kendisine de yaklaştığını açıkladı.

Koens, NRC'nin ilgli haberini alıntıladığı mesajında, "Moskova'da genç bir serbest çalışan gazeteciyken AIVD bir keresinde bana da yaklaşmaya çalıştı" dedi.

Hollanda Gazeteciler Sendkası (NVJ) Genel Sekreteri Thomas Bruning istihbarat servislerinin, istihbarat çalışmaları için gazetecileri işe almasının yasaklanmasını istedi.

Hollanda'da 2017 yılından bu yana gazetecilere karşı telefon dinleme gibi özel yollara başvurulması, katı kurallara ve sıkı denetime bağlandı.

NVJ Genel Sekreteri Burning, gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen bu kuralların, istihbarat örgütlerinin işe alımı konusunda da uygulanması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Hollanda gazeteci istihbarat
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