Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı

Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı

İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.