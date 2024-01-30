İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.
Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
- Atalay'ın milletvekilliği düştü! 24 TV'de süreç değerlendirildi
- Ateşkes gündemde! İsrail ve Hamas Mısır'da masaya oturacak
- 9 ilde "Sibergöz-18" operasyonu: 12 tutuklama
- Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı
- Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
- AK Parti Seçim Beyannamesi'ni paylaştı