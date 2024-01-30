VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atalay'ın milletvekilliği düştü! 24 TV'de süreç değerlendirildi
Ateşkes gündemde! İsrail ve Hamas Mısır'da masaya oturacak
9 ilde "Sibergöz-18" operasyonu: 12 tutuklama
Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı
İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Putin'in Rusya'daki başkanlık seçimi öncesinde mal varlığı açıklandı
30 Ocak 2024 Salı 20:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 20:45:00

Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1301 uçuşa ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı, 15-21 Ocak tarihlerinde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15 ila 21 Ocak'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1301 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

Etiketler : AVRUPA GÜNLÜK UÇUŞ İstanbul Havalimanı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Anne oldu

Anne oldu
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX