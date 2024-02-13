'Atıklar Fırat Nehri'ne akacak' dezenformasyonuna Çiçek'ten cevap: “Kaos için fırsat kollayanlar var”

"KAOS OLUŞTURMAK ÜZERE FIRSAT KOLLAYANLAR VAR"



Erzincan'da meydana gelen heyelan faciasıyla ilgili ortaya çıkan dezenformasyonların amacının ve ne kadar tehlikeli olabileceğini belirten Gazeteci Murat Çiçek, "Bildiğim kadarıyla dünyada dezenformasyonla mücadele birimi olan tek ülke biziz. Olmayan, olması mümkün olmayacak meseleler üzerinden sanki varmış gibi bir kaos oluşturmak üzere fırsat kollayanlar var, bu da onlardan bir tanesi. Bazı siyasi isimler de "biz zaten söylemiştik, böyle olacağını biliyorduk" diyerek yangından mal kaçırırcasına hamlelerde bulunanlar da var, böyle olması yazık." İfadelerini kullandı.

"TürkMedya ailesi olarak dezenformasyonun yıkıcılığını biliyoruz"

Dezenformasyona karşı mücadelenin dikkatli ve önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bu gibi hususlarda biz TürkMedya ailesi olarak, 24 TV ve diğer mecralarımız olarak dezenformasyonun ne kadar yıkıcı olduğunu bildiğimiz için resmi makamlardan bir açıklama gelmediği müddetçe bu tarz doğrulanmamış bilgilere kıymet vermiyoruz. İşin uzmanları ile konuşmadan resmi bilgileri elde etmeden de izleyicilerimizi kaosa sürükleyecek, yalan ve yanlış bilgi verecek durumlardan da sıkı bir şekilde kaçınıyoruz." dedi.

Geçmiş yıllarda ülke ekonomisine katkı sağlayan firma ve kuruluşların dezenformasyonla hedef alındığını hatırlatan Çiçek, "Ülke ekonomisine katkı sağlayacak ya da bu konuda yapılmış olan yatırımları engellemeye matuf (yönelik) bu tarz dezenformasyonlar hususunda dikkatli olmakta fayda var." dedi.

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