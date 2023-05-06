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06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:59:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:59:00

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor

Kaynak: AA

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Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılacak.

Bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi. Bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.

Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

KENTİN "YEŞİL KORİDORU" OLACAK

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Vatandaşların ortak buluşma noktası olması amaçlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenecek.

Bahçedeki alanda fethi temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.

Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alacak seralar ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

"AB-I HAYAT SUYU" DENİLEN YAPAY DERE OLUŞTURULACAK

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak. Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların suyla oynamalarına imkan sağlayacak.

Bahçede yine bu istikamette 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.

Ayrıca, millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Seyir terasları, gezinti alanları ve insanların dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, herhangi bir afet anında 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

İSTANBUL'A 15 MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar İstanbul'da 15 millet bahçesini hizmete açtı, 27 millet bahçesinin ise yapımı sürüyor.

Ülke genelinde, cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin 314'ünde çalışmalar devam ederken, 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuldu. Bakanlık, 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor.

Etiketler : atatürk havalimanı millet bahçesi recep tayyip erdoğan büyük istanbul mitingi
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