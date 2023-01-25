Askerlik yerleri açıklandı
Kaynak: NTV
MSB: Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.
Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden askerlik celp yerlerini kolayca sorgulayabiliyor. İşte 2023 Şubat e-Devlet er sınıflandırma sonuçları.
ASKERLİK SINIFLANDIRMA YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı askeralma ekranı üzerinden, şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.
Askerlik sınıflandırma yerleri, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
Askerlik yerleri sorgulama ekranı için tıklayınız
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023
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