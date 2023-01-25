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25 Ocak 2023 Çarşamba 10:27:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 10:27:00

Askerlik yerleri açıklandı

Kaynak: NTV

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MSB: Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden askerlik celp yerlerini kolayca sorgulayabiliyor. İşte 2023 Şubat e-Devlet er sınıflandırma sonuçları.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı askeralma ekranı üzerinden, şubat dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Şubat, Mart, Nisan 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi.

Askerlik sınıflandırma yerleri, e-Devlet er sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için tıklayınız

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 2 Şubat 2023

Er (2'nci Grup): 2 Mart 2023

Er (3'üncü Grup): 6 Nisan 2023

Etiketler : milli savunma bakanlığı askerlik edevlet
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