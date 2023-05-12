Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Kirli bir operasyon yapılması kabul edilemez. Operasyonun adresi Pensilvanya gibi gözüküyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA İDDİASI

Ruslarla ilgili bir bilgi varsa ortaya koymalı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacak. Farklı sonuç gösteren anketler yapay anketler onlar da kaset operasyonu gibi yapılmış anketler. Onların içinde de FETÖ'cüler var.

EYT BAŞVURULARI

Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

"7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI

3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti Temmuz ayında değerlendireceğiz. Amacımız asgari ücreti belli bir düzeyde tutmak.