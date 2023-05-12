VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin yüzyılı teknolojisiyle birlikte mümkün
"Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasında mutabakata doğru gidiliyor"
"14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız"
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Sudan'da ordu ve HDK arasında "Cidde Bildirgesi" imzalandı
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
12 Mayıs 2023 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 07:39:00

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirterek, "Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız." dedi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? EYT başvurularında son durum ne? İşte ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Kirli bir operasyon yapılması kabul edilemez. Operasyonun adresi Pensilvanya gibi gözüküyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA İDDİASI

Ruslarla ilgili bir bilgi varsa ortaya koymalı.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacak. Farklı sonuç gösteren anketler yapay anketler onlar da kaset operasyonu gibi yapılmış anketler. Onların içinde de FETÖ'cüler var.

EYT BAŞVURULARI

Toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı. Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK"

En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız.

"7 BİN 500 ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ARTACAK"

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 yaptık. Ama bu rakamın üzerinde alana zam yapılmadı. Temmuz ayında 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara uygulanacak zam oranı maaşa göre belirlenecek. Aşağıdan yukarıya doğru bir artış yapacağız. Rahat edecekleri bir düzenleme yapacağız.

3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI

3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti Temmuz ayında değerlendireceğiz. Amacımız asgari ücreti belli bir düzeyde tutmak.

Etiketler : Vedat Bilgin 3600 ek gösterge Asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Seninle her şeye varım

Seninle her şeye varım
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
Eski sevgililer aynı projede

Eski sevgililer aynı projede
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
Açılış buluşması

Açılış buluşması
‘Hatıran Yeter' diyecekler

‘Hatıran Yeter' diyecekler
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Kahkahalı gece

Kahkahalı gece
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX