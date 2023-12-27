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27 Aralık 2023 Çarşamba 08:54:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 08:54:00

Asgari ücret için kritik gün!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Kabinenin ana gündem maddesini terörle mücadele, asgari ücret, memur ve emekli zammının oluşturması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan Kabine'nin en önemli gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sunum yapacak. Deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de müfredat değişikliği ile ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kabinede "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" de ele alınacak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor.

Milyonlarca vatandaşın beklediği yeni asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının en önemi gündem maddeleri arasında terörle mücadele de yer alıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son gelişimler değerlendirilecek.

GAZZE'DE SOYKIRIM

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail'in Gazze soykırımındaki son durum, Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler ve Gazze'ye yönelik Türkiye'nin yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

İsveç'in NATO üyeliği ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlaması için atılacak adımların toplantıda ele alınması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalarda da sona yaklaşıldı.

DEPREM KONUTLARI

2023 yılının da değerlendirilmesi beklenen Kabine toplantısında asrın felaketi olarak nitelendiren deprem konutlarında gelinen son durum ve masada yer alacak.

Etiketler : kabine başkan erdoğan asgari ücret
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