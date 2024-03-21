VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu CHP'deki para kuleleri skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Bizlerin omuzladığı dava ve sorumluluk çok büyük
Tahliye oldu, soluğu sokakta aldı! İmamoğlu'nun fonladığı trol FETÖ'cü çıktı
CHP ve DEM kirli ittifakı imza altına aldı!
Irak'ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak
Araban sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
21 Mart 2024 Perşembe 11:37:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 11:37:00

ASELSAN ile MSB arasında 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş sözleşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla 556 milyon 500 bin dolar

bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından alınan izne istinaden yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarına haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik ve otomasyon teknolojilerine yönelik birçok ihtiyacı karşılayabilecek ürünler tedarik ediyor.

Etiketler : aselsan msb sözleşme
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
34 yıl sonra yeniden

34 yıl sonra yeniden
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX