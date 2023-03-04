Artvin'de kayak yapanların üzerine çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı
Kaynak: AA
Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşların üzerine çığ düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.
İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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