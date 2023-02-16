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16 Şubat 2023 Perşembe 02:36:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 02:36:00

Arnavutluk'tan Türkiye'ye deprem desteği

Kaynak: AA

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katıldı. Arnavutluk Başbakanı Rama, Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışladıklarını açıkladı.

Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na telefonla bağlandı.

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.

Ülkelerinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptıklarını aktaran Rama, "Elimizden gelen yardımı yapmak için yardım ekiplerimizi ve askerlerimizi gönderdik. Biliyoruz bizler küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde bizler için yaptığını unutmadık. Türk halkını desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye'nin fantastik çabaları sayesinde her şeyin başarıya ulaşacağından eminim." diye konuştu.

"Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro bağışlıyoruz" diyen Rama, "Çok olmadığını, çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyorum. Şu an elimizden gelen bu. Önemli olan kalplerimizin bir olması ve elimizden geleni yapmamız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Arnavutluk Başbakanı Edi Rama DEPREM Türkiye Tek Yürek

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