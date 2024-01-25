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Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
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25 Ocak 2024 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 18:00:00

Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü

Kaynak: AA

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Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

Bunun üzerine bölgeye Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne ait 5 araçlık ekip yönlendirildi.

Alanda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yapıldığı sırada bu kez bir kepçenin yan kısmına çığ düştü.

Aracın bir kısmının kar altında kaldığı olayda yaralanan olmadı.

Ekiplerin çalışmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Etiketler : ArdahanArtvinYolu SaharaGeçidi ÇığDüştü
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