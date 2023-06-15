Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'da, Çınar'ın Yaprakbaşı köyünde dün, aralarında husumet bulunduğu öğrenen iki ailenin bireyleri kavga etti.
Durumun öğrenilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kavgayla ilgili A.D, V.D, V.D, F.U, O.U, A.T, R.T, Ö.T. gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, boş araziye atılan 2 uzun namlulu silah, kalaşnikof tüfek, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
- Bakan Güler, Yunan mevkiadaşı ile görüştü
- Bakan Tunç'tan Zürih'teki provokasyonlara kınama
- Trump Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti
- Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor... 2 bin 500 prefabrik ev yapıldı
- Bakan Güler, Fransız mevkidaşıyla görüştü
- Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama