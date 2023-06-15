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Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama
15 Haziran 2023 Perşembe 20:26:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 20:26:00

Arazi anlaşmazlığı kavgasında 8 şahsa tutuklama

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da, Çınar'ın Yaprakbaşı köyünde dün, aralarında husumet bulunduğu öğrenen iki ailenin bireyleri kavga etti.

Durumun öğrenilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kavgayla ilgili A.D, V.D, V.D, F.U, O.U, A.T, R.T, Ö.T. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, boş araziye atılan 2 uzun namlulu silah, kalaşnikof tüfek, av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler : DİYARBAKIR ARAZİ KAVGA
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