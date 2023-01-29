Arap ülkeleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'ten sonra Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakmasına Arap ülkelerinden gelen tepkiler sürüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu menfur eylem kınanırken, bunun dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümana yönelik ciddi bir provokasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle izin verilmesinin nefret ve şiddeti körüklediği, barış içinde ortak yaşama değerlerini tehdit ettiği ve çirkin çifte standartları ortaya çıkardığı kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında aşırıcılık ve nefret ideolojisini, dinlere ve inançlara hakareti yayan bu menfur saldırıların devam etmesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, bu saldırılara karşı uluslararası toplumun ciddi ve kararlı bir duruş sergilemesi, bunları yasaklaması ve faillerini de cezalandırması gerektiği dile getirildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Arap Parlamentosu da yaptıkları açıklamalarda, söz konusu saldırının, Müslümanların duygularını provoke ettiğini dile getirdi.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, 27 Ocak'ta da aynı provokasyonu Danimarka polisinin izniyle Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin karşısında gerçekleştirmişti.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.