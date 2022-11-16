Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

Sektör yetkililerinin aktardığına göre, benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.79

Benzinin litresi 22.68

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 22.86

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 22.85

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,21 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,14 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 93,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep ve arz daralması endişeleri etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.