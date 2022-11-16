VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ivanka Trump 2024 başkanlık seçimlerinde siyasetten uzak duracak
Milley: Rusya'nın Ukrayna'da elektrik altyapısını hedef alması savaş suçudur
UAEA Başkanı: Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin çabaları çok değerli
ABD: Polonya'nın füze olayı ile ilgili açıklamasıyla çelişen bir şey görmedik
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının kilit ismi Suriye'de yakalandı
Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
'Türkiye'de bazıları eğitim kendi tekellerinde olsun istiyor'
Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
Bakan Kurum, Katar ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
Bir anda bastırdı! Sarıkamış beyaza büründü
Vatandaşlar soba kullanımı konusunda uyarıldı
Rusya: Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmanın tarafsız olacağına eminiz
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
MSB: Yurt dışına kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
Rusya'dan İrlanda Başbakanı'nın da aralarında bulunduğu 52 kişiye yaptırım
Bozdağ: Anayasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız
Alman İçişleri Bakanı Faeser: Nakit ödemelere 10 bin euro limit getirilmeli
Asgari ücrette zam mesaisi başlıyor
Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin siber tehditlerine karşı işbirliğini sürdürecek
Azerbaycan'dan Fransa'ya protesto notası
Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri bombalı dronla vuruldu
Teröre karşı birlik yürüyüşü
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 5'.si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siirt Kısa ...
16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor

ABONE OL

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzine perşembe gününden itibaren indirim bekleniyor.

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

Sektör yetkililerinin aktardığına göre, benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.70 satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.79

Benzinin litresi 22.68

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 22.86

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 22.85

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 93,21 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,14 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 93,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep ve arz daralması endişeleri etkili oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler : Petrol fiyatları ÖTV ve EPDK Brent petrolü AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!

Kumru'yu hastaneye Emre kaldıracak!
Hayali çalışkan olarak anılmak

Hayali çalışkan olarak anılmak
Tarihi ikili

Tarihi ikili
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım
Operasyonla yeni linet!

Operasyonla yeni linet!
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor
Ailecek alışveriş

Ailecek alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX