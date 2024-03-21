Araban sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünümüz "Araban Sarımsağı" oldu.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) March 21, 2024
AB'den coğrafi işaret tescili alan 'Araban Sarımsağı' ile tescilli ürün sayımız 2️⃣1️⃣'e yükseldi.��������
�� Paydaş kurumlarımız iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda... pic.twitter.com/nQ9Ln3qhgc
Gaziantep'ten sınırları aşan ikinci ürünün Araban sarımsağı olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"AB'den coğrafi işaret tescili alan Araban sarımsağı ile tescilli ürün sayımız 21'e yükseldi. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda yetişen Araban sarımsağı, yüksek aroması ve kokusuyla diğer sarımsaklardan farklı bir lezzete sahip. Paydaş kurumlarımız işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz."
AB'den daha önce Antep baklavası da coğrafi işaret tescili almıştı.
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- Araban sarımsağı AB'den coğrafi işaret tescili aldı