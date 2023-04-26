AP, Sırbistan'ın AB katılım müzakerelerine "Rusya şartı" istiyor

AP Dış İlişkiler Komitesinin kabul ettiği raporda, demokratik olmayan rejimlere desteğin sürmesi halinde AB'nin Sırbistan'a mali yardımlarının gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara Sırbistan'ın katılmaması ve AB reformlarında ciddi ilerleme sağlanmaması halinde Sırbistan'ın katılım müzakerelerinin ilerletilmemesi istendi.

AP milletvekilleri, katılım süreci dinamiklerinin hukukun üstünlüğü ve temel haklar, demokratik kurumların işlevi ve Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesine bağlı olarak belirlenmesini de talep etti. Kosova ve Sırbistan'ın ilişkileri normalleştirmelerinin iki tarafın da AB katılımı için ön şart olduğu hatırlatıldı.

Dış ilişkiler kapsamında, başta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında olmak üzere Sırbistan'ın AB ortak dış ve güvenlik politikası ile uyumlu bir çizgi izlemesinin önemine vurgu yapıldı.

Raporda, AB Komisyonunun 2020 raporundan bu yana Sırbistan'ın 33 müzakere başlığının hiçbirinde ilerlememe olmamasından endişe duyulduğu vurgulandı.

Milletvekilleri, Sırbistan'da AB üyeliğine desteğin azaldığı, bunun AB karşıtı ve Rusya yanlısı söylemlerin sonucu olduğu, bu söylemin hükümet tarafından kontrol edilen medya ve diğer yetkililer aracılığıyla yayıldığı belirtildi.

Raporda, yargı bağımsızlığı ve düzensiz göç yönetiminde AB ile işbirliği konusunda alınan tedbirler övülürken, yolsuzlukla mücadelede daha fazla çaba ve siyasi irade gerektiği ifade edildi.

AP Dış İlişkiler Komitesinin 5'e karşı 43 oyla kabul ettiği rapor, mayıs ayındaki AP Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.