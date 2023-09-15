Antik kentin köylü rehberleri

Muğla Milas ile Aydın Söke arasındaki Bafa Gölü'nün kenarında kurulu Herakleia Antik Kenti, yerli ve yabancı pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Antik Kent'e sahip çıkan yöre sakinleri hem bölgenin tanıtımını yapıp hem de el emeği göz nuru işlerini pazarlıyor.

Her gün sabahın erken saatlerinde el emeği göz nuru el işlerini sardıkları bohçaları sırtlayıp bölgeye gelen kadınlar, bir yandan tezgah açıp el emeklerini ekonomiye dönüştürürken diğer yandan da bölgeye gelenlere rehberlik hizmeti veriyorlar.