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Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:22:00

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: AA

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Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Kaş Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Sazlık alanın bataklık olması nedeniyle müdahaleyi güçlükle yapan ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : Kaş yangını yangın müdahalesi Antalya sazlık yangını
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