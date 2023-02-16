VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD açıkladı... Şu ana dek 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti
İnanılmaz kurtuluşun adı Osman... 260. saatte kurtarıldı
Asrın felaketinde 12. gün... Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor
Antalya Diplomasi Forumu ertelendi
Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Ebrar Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı
Bakan Koca, deprem bölgelerindeki köylerde sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi
16-19 Mart tarihleri arasında yapılacaktı... TEKNOFEST ertelendi
AYM, OHAL bölgesindeki bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu
258. saatte gelen kurtuluş... Kahramanmaraş'tan güzel haber geldi
2 yaşındaki depremzede Nisa tedavi altına alındı... "Yakından ilgileniyoruz"
"Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız" İsviçreli ekipten duygulandıran açıklama
Yunanistan'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Baykar'dan deprem bölgesine yemek desteği... Aşevleri kuruluyor
Enkazdan 248 saat sonra kurtarılmıştı... Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez'in ailesiyle telefonda görüştü
Bakan Kirişçi: Deprem, Konya'nın 3 katı büyüklüğünde yaklaşık 103 bin kilometrekarelik bir alanda ge...
Enkazdan çıkarılan ineğine kavuşan çiftten mutluluk gözyaşları
Rusya ile Ukrayna arasında 202 kişi serbest bırakıldı
Gazzeli çocuklardan dayanışma gösterisi
Kahramanmaraş merkezli depremler için BM'den insani yardım çağrısı... Tam 1 milyar dolar
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ: Delillerin karartıldığı iddiası kocaman bir yalan
Şanlıurfa'daki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili 2 zanlıya tutuklama
Depremle ilgili dezenformasyon bülteni yayımlandı
16 Şubat 2023 Perşembe 23:51:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 23:51:00

Antalya Diplomasi Forumu ertelendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu, yılın son çeyreğine ertelendi. ADF tarafından yapılan açıklamada, "Şimdi, Türkiye için felaketten etkilenenlere yardım etme ve bölgeyi yeniden inşa vaktidir. Bu itibarla, mevcut şartlar altında ADF2023'ün bu yılın son çeyreğine ertelenmesi zaruri hale gelmiştir. Bu zor dönemde ülkemizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza en samimi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan buluşmasının, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler nedeniyle yılın son çeyreğine ertelendiği bildirildi.

ADF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kısa sürede küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı, barışçıl diyaloğu teşvik eden etkin bir platform haline gelen ADF'nin bu yılki buluşmasının 10-12 Mart'ta "Barış ve Düzen için Etkin Diplomasi" ana temasıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, bugüne kadar ADF2023'e katılımlarını teyit etmiş olan dünya liderleri, dışişleri bakanları, uzmanlar, diplomatlar ve akademisyenlere teşekkür edildi.

Açıklamada, 6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden olan iki depremin Türkiye'yi sarstığı ve ülkeyi derin bir kedere boğduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyadaki dostlarımızın da yardımıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik yoğun çabalar ve insani yardımlar sürmekle birlikte, felaketin etkisinin çok büyük olduğu ve uzun süre hissedileceği aşikardır.

Şimdi, Türkiye için felaketten etkilenenlere yardım etme ve bölgeyi yeniden inşa vaktidir. Bu itibarla, mevcut şartlar altında ADF2023'ün bu yılın son çeyreğine ertelenmesi zaruri hale gelmiştir.

Bu zor dönemde ülkemizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza en samimi şükranlarımızı sunuyoruz."

Etiketler : Antalya Diplomasi Forumu elbistan pazarcık deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX