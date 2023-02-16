Antalya Diplomasi Forumu ertelendi
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu, yılın son çeyreğine ertelendi. ADF tarafından yapılan açıklamada, "Şimdi, Türkiye için felaketten etkilenenlere yardım etme ve bölgeyi yeniden inşa vaktidir. Bu itibarla, mevcut şartlar altında ADF2023'ün bu yılın son çeyreğine ertelenmesi zaruri hale gelmiştir. Bu zor dönemde ülkemizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza en samimi şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 10-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan buluşmasının, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler nedeniyle yılın son çeyreğine ertelendiği bildirildi.
ADF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kısa sürede küresel ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığı, barışçıl diyaloğu teşvik eden etkin bir platform haline gelen ADF'nin bu yılki buluşmasının 10-12 Mart'ta "Barış ve Düzen için Etkin Diplomasi" ana temasıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, bugüne kadar ADF2023'e katılımlarını teyit etmiş olan dünya liderleri, dışişleri bakanları, uzmanlar, diplomatlar ve akademisyenlere teşekkür edildi.
Açıklamada, 6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden olan iki depremin Türkiye'yi sarstığı ve ülkeyi derin bir kedere boğduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Tüm dünyadaki dostlarımızın da yardımıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik yoğun çabalar ve insani yardımlar sürmekle birlikte, felaketin etkisinin çok büyük olduğu ve uzun süre hissedileceği aşikardır.
Şimdi, Türkiye için felaketten etkilenenlere yardım etme ve bölgeyi yeniden inşa vaktidir. Bu itibarla, mevcut şartlar altında ADF2023'ün bu yılın son çeyreğine ertelenmesi zaruri hale gelmiştir.
Bu zor dönemde ülkemizden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza en samimi şükranlarımızı sunuyoruz."
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