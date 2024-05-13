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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 85 kişi gözaltına alındı
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13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:22:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:22:00

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 85 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 85 kişi yakalandı, yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde ve 4 bin 693 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "narkogüç" operasyonları kapsamındaki çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için 32 ayrı adrese operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1445 sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ekstazi, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapma ve satın alma" suçu kapsamında 85 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 58 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Etiketler : ankara operasyon uyuşturucu
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