Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 85 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "narkogüç" operasyonları kapsamındaki çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için 32 ayrı adrese operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1445 sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 ekstazi, 2 bin 406 captagon, 7 tabanca, 62 tabanca fişeği, 9 hassas terazi ve 138 bin 628 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapma ve satın alma" suçu kapsamında 85 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 58 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.