Ankara'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Kaynak: TRT Haber
Ankara Valisi Vasip Şahin, 31 Mart'taki yerel seçimlerin güvenliği ve koordinasyonuyla ilgili toplantı yaptı.
31 Mart'ta yerel seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için yurt genelinde ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara'daki bu çalışmalar Vali Vasip Şahin'in başkanlığındaki toplantıda ele alındı.
Toplantıya, vali yardımcıları, il Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve 25 ilçe kaymakamı katıldı.
Vali Şahin, toplantıda Ankara genelinde planlanan ve yürütülen seçim güvenliği tedbirleri hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.
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