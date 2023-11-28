Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Kaynak: İHA
Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirtti.
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