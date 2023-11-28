VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Marmara için fırtına uyarısı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine destek verdiği suçlamasıyla 5 kişi yakalandı
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel mal ticaret hacmi orta vadeli eğilimine dönüyor
28 Kasım 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 10:15:00

Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirtti.

Etiketler : ankara terör örgütü kara kuvvetleri komutanlığı gözaltı
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX