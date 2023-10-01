Ankara'da bombalı saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: Kahraman polisimi kutluyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kahraman polisimizin kararlılığı ve sezgisi ile teröristler araçtan iner inmez silah ile mukavemette bulunulmuş. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman polisimi kutluyorum." dedi.

Saldırının tüm detaylarıyla incelendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok, azimle kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

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