17 Haziran 2023 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 10:20:00
Ankara'da böcek ilacından zehirlenme olayı... 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı.
Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı.
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