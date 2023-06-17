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17 Haziran 2023 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 10:20:00

Ankara'da böcek ilacından zehirlenme olayı... 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı.

Ankara Keçiören'de bir apartmanda meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan zehirlenme olayına ilişkin, ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile üvey oğlu B.A. gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ankara böcek ilacı zehirlenme ölüm gözaltı
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