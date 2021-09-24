Ankara Valiliği: Öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Ankara Valiliği, bir okulda meydana gelen “ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu” iddiası üzerine öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilik yaptığı açıklamada, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü, öğretmenin de görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.
MEB AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen Alevilik tartışmasıyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.