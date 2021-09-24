Ankara Valiliği: Öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Ankara'da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik yaptığı açıklamada, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü, öğretmenin de görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

MEB AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen ile öğrencileri arasında geçtiği iddia edilen Alevilik tartışmasıyla ilgili inceleme/soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.