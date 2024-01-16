Ankara merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu: 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Kaynak: TRT Haber
Yeşil Sol Parti'nin hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongresinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
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