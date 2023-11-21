Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım tekrar sağlanmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08.00'da ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı.