Yaklaşık 14 saat süren çalışmalarda, tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde de derz onarımı yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikameti ulaşıma tekrar açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım tekrar sağlanmaya başladı.
Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08.00'da ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı.
- İşgalci İsrail devlet televizyonu duyurdu: Rehine takasında anlaşma sağlandı
- Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
- Dışişleri Bakanlığı: Türk ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
- Başkan Erdoğan, Cezayir'den ayrıldı
- Yüksekova'da karla mücadele çalışması başladı
- Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı