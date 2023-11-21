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21 Kasım 2023 Salı 23:10:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 23:10:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım tekrar sağlanmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle sabah 08.00'da ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı.

Yaklaşık 14 saat süren çalışmalarda, tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde de derz onarımı yapıldı. Çalışmaların bitmesinin ardından saat 22.00 itibarıyla İstanbul istikameti ulaşıma tekrar açıldı.

Etiketler : Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti Anadolu Otoyolu
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