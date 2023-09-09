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09 Eylül 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 09:15:00

Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

Kaynak: AA

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Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle özel ambulans servisine ait ambulansların (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapma ve konuşlanma zorunluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Değişiklik ile milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu zorunluluğun dışında tutuldu.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Etiketler : ambulans sağlık bakanı hizmet
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