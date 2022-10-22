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Amasra'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
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22 Ekim 2022 Cumartesi 10:52:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 10:52:00

Amasra'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu maden kazasının tüm önleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

Etiketler : Araştırma komisyon AMASRA
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