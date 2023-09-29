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Altın Portakal'da FETÖ skandalı! Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti
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29 Eylül 2023 Cuma 15:52:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 15:52:00

Altın Portakal'da FETÖ skandalı! Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çekti

Kaynak: TRT Haber

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, Bakanlık olarak Antalya Spor Salonu'nun tahsis edildiği hatırlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, Bakanlık olarak Antalya Spor Salonu'nun tahsis edildiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız." denildi.

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Belgeselde FETÖ propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, salon tahsisinin iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyonun unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı altın portakal fetö
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