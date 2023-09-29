Altın Portakal'dan Bakanlık çekildi! "Sanat provokasyon aracı olamaz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KHK ile görevden uzaklaştırılan iki kişi üzerinden FETÖ propagandası yapan 'Kanun Hükmü' belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne geri dönmesine tepki gösterdi. Bakanlık, festivalden "sanat provokasyon aracı yapılamaz" diyerek festivalden çekildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

FETÖ PROPAGANDASI VESİLE...

"Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

Altın Portakal'da yarışan 'Kanun Hükmü' filmi, FETÖ propagandası nedeniyle festivalde kriz çıkardı. Tepki çeken filme önce 20 jüri üyesi, ardından da 27 yönetmen sahip çıktı.

Belgeselde KHK ile görevden uzakştırılan doktor ile öğretmen üzerinden mağduriyet algısı yapılıyor.

TUNÇ: MÜSAADE EDEMEYİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar çok değerli. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellikle Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez" dedi.

YENİDEN ÇIKARTIYORUZ

Bakanlıklardan yapılan açıklamanın ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, hakkında soruşturma açıldığını can güvenliğine yönelik de tehditlerin arttığını iddia ederek, FETÖ belgeselini festivalin seçkisinden çıkardıklarını açıkladı. Boyacıoğlu, sinema sektörünü kendilerine yeterli desteği vermemekle suçladı.

BU AŞAMAYA BÖYLE GELİNDİ

Festivalin Ulusal Belgesel seçkisinde yer alan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile görevden alınan Doktor Yasemin Demirci ile Öğretmen Engin Karataş'ın hikayesinin anlatıldığı belgeselde FETÖ propagandası yapıldığı ortaya çıkmıştı. Necla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel, Engin Karataş'ın devam eden yargı süreci nedeniyle 23 Eylül günü festival programından çıkarılmıştı.

'SANSÜR' DİYE LANSE EDİLDİ

Bu karar, "Sinemada sansür" olarak lanse edildi. Festivalin jüri üyeleri belgeselin yarışma seçkisine geri alınmadığı sürece görevlerini yerine getirmeyeceklerine dair bir açıklama yayınladı. Festivale katılan 27 filmin yönetmeni de bir bildiri yayınladı.

FETÖ'CÜLER DESTEKLEDİ

Ardından Emre Uslu, A.Yavuz Arslan, Önder Aytaç, Said Sefa, Tuncay Opçin gibi firari FETÖ'cüler jürinin kararını destekleyen paylaşımlar yaptı.

BASKIYA BOYUN EĞİLDİ

Jüri ve yönetmenlerin baskısı sonucu Altın Portakal Film Festivali Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu bir açıklama yaptı. Boyacıoğlu açıklamasında "Kanun Hükmünde" belgeselinin festivale yeniden kabul edildiğini duyurdu.