DEVA Partisi Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı "liderler buluşması" basına kapalı yapıldı. 8 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

AKŞENER'İN TALEBİNE RET

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sunduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya dahil edilmesi teklifi reddedildi.

ALTILI MASA'NIN GENİŞLEMESİYLE İLGİLİ ÖNERİLER GÖRÜŞÜLDÜ

'Altılı Masa'nın genişlemesiyle ilgili önerilerin de görüşüldüğü bildirilen açıklamada, "Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." ifadelerine yer verildi.