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06 Mart 2023 Pazartesi 22:42:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 22:42:00

Scholz: Almanya, önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacak

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek, "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" söyledi.

Scholz, Meseberg'de düzenlenen iki günlük bakanlar kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Alman ekonomisini, Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizinden çıkarmayı başardıklarını belirtti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde krizi önlemek için büyük meblağlar ortaya koyduklarını aktaran Scholz, dijitalleşmeyi teşvik ederek Almanya'yı 2045 yılına kadar karbonsuz hale getirme ve ekonominin rekabet edebilirliğini sağlama sözü verdi.

Almanya'nın enerji yoğun sanayisi için fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişinin zor olacağı değerlendirmesinde bulunan Scholz, "2030'a kadar her gün dört ila beş yeni rüzgar türbini ve 40'tan fazla futbol sahasına eşdeğer güneş paneli kurmamız gerekiyor" dedi.

Scholz, sanayileşmiş Alman ekonomisini şekillendirme çabalarının "büyük bir görev" olduğunu ancak bunu başarılabileceklerini söyledi.

Olaf Scholz, "Görüşmelerimizden çıkardığımız sonuç, başaracağımızdır. Yapılacak çok şey var ve bunun için burada çalışan çok sayıda kadın ve erkeğe, aynı zamanda diğer ülkelerden gelenlere de ihtiyacımız var. Böylece Almanya'da yapılması gereken tüm işlerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüşmeye çalıştığını ve önümüzdeki yıllarda önemli zorluklarla ve aynı zamanda fırsatlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Scholz, ekonomide yaşanan dönüşüm nedeniyle "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" vurguladı.

Etiketler : Scholz Almanya işsizlik sorununu

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