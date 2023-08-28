VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'da gerilim tırmanıyor: Sudan Ordusu Komutanı Burhan, "Hainlerle anlaşma yapmayız"
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Türk yatırımcısına güveniyoruz
Merkez Bankası'ndan bankalara KKM talimatı: En az 32 gün olarak belirlendi
IMF'den Türkiye açıklaması: Böyle bir işaret almadık
İsrail'den ABD'ye rest: İkiyüzlüler bize ahlak dersi veremez
Macron'dan Nijer hamlesi: "Büyükelçimiz Niamey'de kalacak"
28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:17:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:17:00

ALEM FM'in yeni müzik direktörü belli oldu

ABONE OL

Yayın hayatına başladığı 1994 yılından bu yana Türkiye'de ulusal yayın yapan ilk özel radyo istasyonu olan Alem FM'de yepyeni bir dönem başlıyor.

TürkMedya bünyesinde yer alan Alem FM'in yeni Müzik Direktörü ünlü radyo programcısı Fatih Yıldırım oldu. Fatih YILDIRIM, ALEM FM'de her sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Umut Bezgin ile 'Kafa Açan Uzman ve 18.00-20.00 saatleri arasında "İzlenecek Bi'şey Değil" programlarıyla binlerce dinleyicinin vazgeçilmezi. Hayranlarının gösterdiği yoğun ilgiyle Yıldırım ses tonu, seviyeli esprileri ve samimiyetiyle dinleyicileri ile arasında bir bağ kuruyor.

Türk pop müziğinde öncü bir rol üstlenen, geniş kitlelere hitap eden Alem FM'de programcı olarak görev yapmakta olan Yıldırım Eylül ayı itibariyle aynı zamanda Müzik Direktörü görevini de üstlenecek.

Meslek hayatına 2002 yılında başlayan Fatih Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Alem FM'de sekiz yılı geride bırakan Yıldırım, aynı zamanda çeşitli platformlarda oyunculuk, reklam ve belgesel seslendirmeleri yapmaktadır. 'Kendi Kendine Konuşana Radyocu Derler' adında yayınlanmış bir mizah kitabı olan Yıldırım, beş farklı Türkçe parçaya da aranjörlük yapmıştır.

Sektörde deneyimi ve bilgi birikimiyle öne çıkan Fatih Yıldırım, Müzik Direktörlüğü'nde dinamik, eğlenceli ve yeniliklerle dolu yolculuğuna devam edecektir.

Alem FM, Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanı sıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında gelmektedir. Türkiye genelinde 43'ü aşkın şehirde, İstanbul'da 89.2 frekansında, uydu ve internet üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilir.

Etiketler : alem fm Fatih Yıldırım türkmedya
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX