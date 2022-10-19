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Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
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19 Ekim 2022 Çarşamba 11:01:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:01:00

Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddiasını ortaya atan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, konuya ilişkin detayları açıkladı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CNN Türk yayınına katılarak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusuyken ortaya attığı iddia ile ilgili detayları paylaştı.

Barış Yarkadaş, "Kemal beyin adaylığının pekişmesiyle birlikte iyi partililerin iddiasına göre Cumhur İttifakından Altılı Masaya yönelik oy akışında bir durma olduğunu yavaşlama olduğunu söylüyorlar. Bunun da ancak Meral Hanımın adaylığıyla adaylığının gündeme gelmesiyle yeniden hızlanacağını ve İyi Partinin de dolayısıyla oylarının artacağına ilişkin bir beklentilerinin olduğunu ifade ediyorlar." sözlerini kullandı.

Yarkadaş'ın iddiası sonrası İyi Parti'nin önemli ismi Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan Akşener'in adaylığına destek mesajı geldi. Türkkan twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye çok güzel olur." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş'da o sözlere dikkat çekerek, "Benim edindiğim izlenim Meral Hanıma bir grup siyasetçinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda motive etmeye çalıştığı yönündedir. Lütfü Türkkan'da sayın Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığına yakışacağını hatta sadece cumhurbaşkanı olmasıyla değil, dünyanın daha güzelleşeceğine yönelik bir vurgu yaptı. Bu da İyi Parti içinde bu tartışmanın artık önemli bir aşamada olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, başbakan olmak istediğini açıklamıştı.

Etiketler : Meral Akşener CHP Lütfü Türkkan Barış Yarkadaş
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