Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç vefat etti

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter üzerinden şu sözlerle duyurdu:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN AHMET KEKEÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kekeç'in vefatıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: GÜZEL BİR İNSANI KAYBETTİK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: EN ZOR ZAMANLARDA DİMDİK DURDU, ÜLKESİNİN, MİLLETİNİN HAYRI İÇİN ÇALIŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSTİKAMET ÜZERE YAŞADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalemin ve kitabın dervişi, değerli dostumuz Ahmet Kekeç’in vefatına çok üzüldüm. İstikamet üzere yaşadı... Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." diye yazdı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BASIN CAMİAMIZA, AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Kıymetli gazeteci, yazar Ahmet Kekeç’i zamansız kaybetmenin üzüntüsünü duyuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, basın camiamıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.

Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak "Milli Gazete" (1985), "Yeni Haber", "Zaman" (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu.

Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Kanal 7'de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, bir dönem Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Memleket Meselesi"nin yanı sıra yine aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma-sohbet programını sundu.

Kekeç, daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte "Nerede Kalmıştık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte "Tarihçe", Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte "En Sıra Dışı" adlı üç televizyon programında yer aldı.

Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı.

2016-2019 yılları arasında Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına yapan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde yazılarına devam ediyordu.

Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:

Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).