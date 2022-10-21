Canlı yayında neden AK Parti'ye katıldıklarını açıkladılar! Çarpıcı sözler

2020 yılının Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, geçtiğimiz aylarda AK Parti saflarına geçmişti.

Ok'un ardından bir dönem CHP'de de siyaset yapan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de geride kalan günlerde AK Parti'ye katıldı.

İki vekil, A Haber canlı yayınına konuk oldu.

"TERÖRE DESTEK VERENLERLE OLAMAM"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Teröre destek verenlerle olamam" ifadelerini kullanarak CHP'den istifa sürecini anlattı.

"DEMİRTAŞ'A ŞEREF MADALYASI, ÇELEBİ'YE LİNÇ KAMPANYASI?"

Mehmet Ali Çelebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Neden CHP'den ayrıldım? Aslında 2 sene oldu. Tek bir cümle ile özetleyebilirim; "Demirtaş'a şeref madalyası, Çelebi'ye linç kampanyası."

HDP yönetimi ile aranıza mesafe koyun dedik. 10 Aralık yapılanması var partide ve bölücü, ayrılıkçı bir yapı var.

Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'ün sözlerini militarist bulmuş, teröristleri anmıştı.

Biz Atatürk'e soykırımcı diyen HDP ile nasıl yan yana gelebiliriz diye sorduk. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 1915'teki Ermeni Soykırımını Dersin Soykırımı izlemiş diyor. Buna bir tek ben tepki verdim. Neden mi ayrıldım? İşte cevapları.

"Işığımız Öcalan" diyen HDP yönetimini toplantıda sordum. Bu ikisinin yan yana gelme olasılığı nedir dedim, HDP'yi örgüt ile ilişkilendirmeyin dediler. Benimle birlikte 2 vekil bunları ifade etti. Başımıza gelmedik kalmadı.

CHP'Lİ ÜNAL ÇEVİKÖZ'E SERT SÖZLER

Taban bizimle aynı düşünüyor. Burada bir baş, gövde uyumu sorunu var. Ünal Çeviköz, 'Azerbaycan'a maalesef yardım ettik' diyor.

Mavi Vatan ifadesini kayıtlara geçen ilk isimlerden birisiyim. Çeviköz, 'Yayılmacılık' diyerek Türkiye Cumhuriyetine karşı bir tutum sergiledi, biz de buna karşı durduk.

"CHP'LİLER ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE 'AH' ÇEKİYOR"

HDP'nin bakanlık vadedildi. İl başkanlıklarını bile PKK'nın askerlik şubesi görenler, bakanlık alırsa siz düşünün.

Tezkereye "hayır" verdiler. Ben daha önce istifa ettim ama o zaman orada olsaydım yine istifa ederdim. Bu çok ciddi bir problem Türkiye açısından.

CHP, HDP'nin 'sözde soykırım' önergesine tepki vermiyor. Öldürülen teröriste 'ah' çekiyorlar. Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lardan rahatsız olması var. Tanrıkulu bizim duruşumuza itiraz etti.

KHK olayı da Türkiye için büyük bir tehlikedir. Milletvekilliği çok önemli değil. Bizim derdimiz millet.

Biz itirazlarımızı sürekli yaparken, daha 15 günlük vekilken kurultay olması için imza verdim CHP'liler bana selam bile vermedi. Mobbing yapıldı, yanımıza en fazla 5 dakika oturabiliyorlardı. Şeytanlaştırıldık. İçerde mücadele imkansız hale gelmişti. Evlendim, Sayın Kılıçdaroğlu şahidimdi ama şu an herkes benimle aynı düşünüyor.

Hem Çelebi, hem Ahmet Altan olmaz. Hem Çelebi hem Kaftancıoğlu olmaz. Rahatsızlıklarımı söyledim ama bir cevap alamadım. Ben tutuklanan ilk muvazzaf subayım.

"MUHARREM İNCE'YE BİR EL DOKUNDU, 6'LI MASAYI DESTEKLEMEYE BAŞLADI"

Memleket Partisi'ne geçme maksadımız, Muharrem İnce'nin Mavi Vatan diyemeyenlerle, FETÖ diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum demesiydi.

Bir el dokundu ve İnce, 6'lı masayı desteklemeye başladı. Bununla ilgili itirazlarım oldu. Hepsi yan yana gelirse yapacağımız bir şey yok diyordu. Kuruluş rotası terkedildiği için, ayrıldığımız yerde ne işimiz var diyerek istifa ettim.

Cumhur İttifakı neden tutarlı? Birinci saniyeden bu yana çizgimiz hiç değişmedi. Anayasa ilk 4 madde... Türkiyeliyim demeye başladılar. Türk Milleti denir. Hangisi kullanabiliyor? Sadece Erdoğan ve Bahçeli kullanıyor.

HDP'nin olduğu denklem PKK ile mücadele edebilir mi? Çok ciddi bir güvenlik açığı doğuyor. Tezkere kararlarına bakıyorsunuz, 6+1'in geldiği denklem gelirse şehit verdiğimiz kazanımlar boşa düşer. Ali Babacan, kumpas davalarını yeniden açacağım diyor. Türkiye'nin geleceği şahsi menfaatlerimizden üstündür. Erdoğan gitsin ne olursa olsun diye bir mantık olur mu?

Biz cezaevindeyken FETÖ'cülerle sadece Başkan Erdoğan mücadele edebilir diyorlardı. 15 Temmuz direnişinde Erdoğan direnmeseydi hepimiz katledilmiştik diyorlar. Bu kumpasları Erdoğan bozar dedik.

"KÜRTLERE EN BÜYÜK ZARARI SEZGİN TANRIKULU VERİYOR"

CHP'den istifa sürecinde Şebnem Korur Fincancı'yı neden baş tacı yapıyorsunuz diye söyledim. Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini yadırgamıyorum. Aynı yolun yolcusu zaten. Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zararı PKK'yı destekleyenler, Tanrıkulu ve HDP veriyor.

İstediğiniz milletvekiline sorabilirsiniz, bizim oradaki 2 yılımız mücadeleyle geçti. Bizden bu kadar diyerek eylül ayında veda ziyaretlerine başladık. O zamana kadar hep mobbing gördük. Yanınızda oturamıyorlar, yanınızda görüntü vermiyorlar."

"6+1 İTTİFAK ÇIKMAZ SOKAK"

Güneyde bir terör devleti kurma planı var. Azerbaycan'a maalesef yardım ettik diyorlar, Libya'da ne işimiz var diyorlar. Yunanistan ile ilgili ciddi bir tepki yok. Mavi Vatan'a yayılmacılık diyorlar. Bu denklem sıkıntı yaratır. HDP ile PKK mücadelesi verilemez, Babacangiller ile FETÖ mücadelesi verilemez. Tabanlara asla bir kötü söz söylemiyoruz. Siyasi önceliklerimize göre, 6+1 çıkmaz sokak.

"FİNCANCI'NIN AÇIKLAMALARI PKK'YA YARIYOR"

Şebnem Korur Fincancı, TSK'yı aşağılıyor. TSK envanterinde böyle bir silah yok ki. Olsa zaten dünya ayağa kalkar. Bu açıklama PKK'ya yarıyor. Zaten kendisi Öcalan'a Özgürlük platformunun temsilcilerinden biri. Geçmişi belli. Zaten bizim davaya müdahil olmuş. 'Ergenekon derinleştirilsin, bunlar asılsın' demiş kişi. Hep aynı insanlar bunlar.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK MÜCADELE"

Demirtaş da sıkışacak, 6+1'li denklem de sıkışacak. CHP, Türkiye denkleminin içerisinde değil.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en büyük mücadele veriliyor. Bu denklemin iktidara geldiğini düşünün savunma sanayisi bütçesini kısalım derse ne olacak? İki bakanlık veriyorsunuz? HDP'liler emniyeti yeniden yapılandıracağız dediler? Hangi bakanlık bu? Küresel aktör olmaya devam ediyoruz. Türkiye bir merkez oluyor. Ben de elimden geleni vermek için geldim."

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAKTIR"

Ben mevcut adaylar arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının diğerlerinin önünde olduğunu düşünüyorum. Adayın Kılıçdaroğlu olacağını değerlendiriyorum. Kılıçdaroğlu istediği takdirde diğerlerinin şansı olmadığını düşünüyorum.

Ben ortak bir aday çıkaracaklarını düşünüyorum. Doğrudan HDP çizgisinde olacak bir kişi değil de rahatsız etmeyecek bir kişi olabilir. İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Bu bile CHP tabanında bir tepki görmüyor. Bu HDP yönetimi ile yan yana duramazsınız. İYİ Parti eninde sonunda bu masadan ayrılacak.

"YUNANİSTAN ABD ÜSSÜ OLDU, CHP RUSLAR İÇİN YAPILIYOR DİYEREK SAVUNUYOR"

Yunanistan 9 nokta ile ABD'nin üssü haline geldi. Adalar silahlandırıldı. Miçotakis ABD Kongresi'ne F-16 vermediler. 80 günlük NAVTEX ilan ettiler. Girit'te F-16'larımıza radar kilidi atıldı. Dedeağaç'ta üs faaliyete geçildi. GKRY'ye silah ambargosu kaldırıldı. Egemenlik mücadelesi derken bunları kast ediyoruz. CHP'liler de o Ruslar için yapılıyor diyerek savunuyor.

Burada yaptığımız operasyonların da etkisi var. İlgimizin başka yerlere kaymasını istiyorlar. Birçok aparat var ABD'nin elinde, FETÖ'yü devreye soktu, güneyde bir terör devleti kurmak istiyor. Yunanistan'a silah vermedi mi?

Türkiye yüzyılının altyapısı bugünden hazırlanıyor. Milli savunma sanayisi çok önemli ben bilirim. SİHA'lar, en etkili çarpan etkisi yaratan faktörler. Dünya madalya takıyor ama içerde muhalefet eleştiriyor. 2028 yılına kadar bu altyapılar tamamlanacak, geleceğe de umutla bakacağız."

"SOROSÇU VAKIFLAR İYİ PARTİ'YE MİLYON DOLARLAR YAĞDIRDI"

İsmail Ok'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"İlk önce İYİ Parti'de Sorosçu vakıfların desteklediği, milyon dolarlar yağdırdığı, Türk milletini asimilasyonla suçlayan kişinin partinin başkanlık divanına getirildiğini gördük. Hasan Seymen diye bir isim. Türk milletine ettiği hakaretler ve nerelerden destek aldığıyla ilgili sorunumuz var. Soros'tan milyon dolarlar alınıp da o göreve getiriliyorsa biz buna savaş açarız. Ben de kamuoyuna dillendirdikten sonra bir netice alamayınca en sert tepkiyi gösterdim. O zaman vekillerin yarısı arkamızda durdu. Sorosçu kişi partiden uzaklaştırıldı.

CHP'nin HDP ile ittifakı ortaya saçıldı. En sert tepkiyi veren 2-3 vekilden birisiyim. Partiye zarar vermemek için hassasiyetle davranıyorduk. Partiden uzaklaştırma, itibarsızlaştırma adına her şey yapıldı bize.

Başta ABD olmak üzere AB'nin taşeronu olan PKK'nın siyasi temsilcisi HDP'den CHP tabanının rahatsız olduğunu biliyorum. 8 aylık mücadeleden netice alamayınca günaha ortak olmak yerine partiden ayrıldık. Mücadelemiz, Türk milletinin bekasıyla ilgiliydi.

"DEMİRTAŞ İLE KAHVALTI İÇİN SÖZLEŞİYOR, BİR DE TÖRE BU DİYOR"

Bizim iddialarımıza cevap veremeyenler gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor.

Akşener, Demirtaş ile kahvaltı için sözleşiyor. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Töre, Demirtaş'ı en sert şekilde cezalandırmayı gerektirir. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. HDP'ye bakanlığa kadar geldi mesele... Eğer bunlar samimi olsaydı, PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirlerdi. İYİ Parti'nin bunlara en ufak bir tepkisi yoktu. Müsavat Dervişoğlu, HDP diğer partiler gibi bir partidir demişti. Bunlar gaz alma olayıydı. Biz de bunlar üzerine bayrak açtık. Seçimlere daha 3 yıldan fazla bir süre varken biz bu duruşu sergiledik.

CHP, PYD'yi terör örgütü olarak görmeyip komşuluk planları yapıyor. İYİ Parti 6'lı masanın içerisinde. Orada kim var bunları söyleyen CHP var. Yerli ve milliyim, Türk milliyetçisiyim diyen buna sessiz kalamaz.

"1921 ANAYASASI VURGUSUYLA TÜRKİYE'Yİ PARAMPARÇA ETMEK İSTİYORLAR"

1921 anayasasına vurgu yapılıyor. 6'lı masada bu anayasanın daha kucaklayıcı olduğu söyleniyor. Osmanlı Devleti'nin fiilen savaşta olduğu bir süreçte hazırlanmış. Bu anayasaya vurgu yapmak demek Türkiye'nin Suriye ve Libya gibi paramparça olması demek. Buradan verilen mesaj sadece HDP'ye değil. Türkiye'de 'sözde' barışın ifade edildiği bir kavram bu. Buradan verilen mesaj AB ve ABD'yedir. Ben buradan Atatürkçü ve Türk milliyetçilere sesleniyorum, anayasayı bir kez daha okuyun.

"AMAÇLARI SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I BAŞKAN YARDIMCISI YAPMAK"

Kundaktaki Kürt kökenli bebekleri dahi katleden hain PKK'nın siyasi uzantısını güzellemeler yaparak meşrulaştırmaya çalışan CHP yönetimi Kürt halkının düşmanı olabilir. Kürt kökenli vatandaşlarımıza tarihin görmediği katliamları işleyen PKK'nın siyasi uzantıyla iş tutan CHP yönetiminin elinde Kürt kardeşlerimizin kanı vardır.

Demirtaş'ı başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, insan hakları savunucusu, aktivist, yazar diyerek parlatmaya çalışıyorlardı. Demirtaş'ı ilk genel seçimlerde AB ve ABD'den aldıkları icazetle başkan yardımcısı yapmak için güzellemeler yapıyorlardı. PKK'nın çıkışı sonrası Demirtaş geri adım atmak zorunda kaldı.

"AKŞENER S-400 AÇIKLAMASIYLA BİZİ SAVAŞA SOKMAK İSTEDİ"

Her grup toplantısında Osman Kavala'yı, Demirtaş'ı savunan CHP hangi projenin parçasıdır? AB ve ABD tarafından uygulamaya konulan bir plan var. Bizim Libya'da ne işimiz var diyorlar. Suriye'de PKK devletinin kurulmasına destek verebilir mi? Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarından neden rahatsız oluyorlar? Meral Akşener'in ifadesi S-400'leri neden Ukrayna'ya vermiyoruz diyor. Türkiye'yi savaşa sokmak istiyor. Kim bizim Rusya'ya karşı savaşmamızı istiyor? LGBT adı altında cinsiyetsizliğin yaygınlaştırması Türk milletinin neslini köreltmek için bir proje başladı.

"AKŞENER İLE 'FETÖ' REKLAMINDA OYNAYAN 5 KİŞİ DE İSTİFA ETTİ"

Ben sadece Yavuz Ağıralioğlu'nun değil, herkesin rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kurucular kurulu üyelerinin yarısı İYİ Parti'den istifa etti. FETÖ'nün partiye giremeyeceğini ispatlamak için Akşener reklam filmi bile çekti. Reklamda oynayan 5 arkadaşın 5'i de partiden ayrıldı. Bir yerde sonucu değiştiremiyorsan orayı terk etmektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ ŞAİBELİ"

Biz siyasi parti genel başkanı emperyal bir devlete gidiyorsa karanlık bir nokta olmamalı. Bunun ben tesadüfi olabileceğini düşünmüyorum. 6+1'i toplayan dizayn eden partinin başkanının ciddi şaibeleri vardır.

Ahmet Kamil Erozan adını ilk kez İbrahim Kaboğlu'nun (Anayasa görüşmelerinde HDP'nin de olduğunu itiraf eden isim) açıklamaları sonrası ağzını açmadı. Sonradan cımbızla getirilen bir kişi. Partiye ya Sorosçu ya da LGBT'yi öven Bahadır Erdem gibi isimler getirildi. Böyle bir süreçte Erozan da ABD'ye gidiyor. Hamburger yemeye gitmedim diyor. Milletimiz bunlara inanmıyor güvenmiyor.

"AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANLIĞI OLMAK İÇİN CESARETİ YOK"

Akşener İYİ Parti'nin yüzde 9 aldığı dönemde yüzde 7 oy alınca bir daha adaylık için konuşmadı. Akşener de cumhurbaşkanlığı için cesaret yok, o nedenle başbakan olacağım diyor. Şimdi kurmayları da gaza getirerek, Kılıçdaroğlu'na sataşıyorlar. Önümüzdeki günlerde daha da renkleşecek.

Partide daha önce yetkili kurullar olacak, genel başkan yetkili olmayacak dendi. İstifadan döndürülünce elini güçlendirmiş oldu.

CHP kendi içerisinde belediye başkanları mı Kılıçdaroğlu mu aday olsun kavgasında. TV kanalları birbirlerine giydiriyor. 2018'den 2023'e giden bu yolda, hiçbir siyasi parti genel başkanı aday olmamalı derken birden aday olmaya karar verdi? Çünkü şu anda kazanabileceğine inanıyor. Kim çıkarsa çıksın seçilecek diyor.

"AKŞENER KİMİ İSTERSE O ADAY OLUR"

İYİ Partililerin CHP'ye sataşmalarının temelinde Akşener yatıyor. Sayın Akşener'in adaylık için cesareti olduğuna inanmıyorum. Akşener isterse cumhurbaşkanı adayı olmasına İYİ Parti'de kimse olamaz. Abdullah Gül'ün adaylığına neden karşı çıkıldı? Kurucular kurulundaki kadro, Gül'ü asla desteklememesi konusunda baskı kurdu.

Meral Akşener isterse, buna karşı çıkacak bir yapı şu anda yok. O karşı çıkan grubun büyük bölümü istifa etti. Akşener kimi isterse o aday olur. İstediği yere getiren, istemediğini kapıya koyan bir güce sahip oldu. HDP, geçmişte ve şuanda Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu dışındaki adaylara kolay kolay destek vermez.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARINDAN HEP CHP RAHATSIZ OLDU"

Ahtapotun kollarını birer birer kesiyoruz. Bu nedenle Amerika Yunanistan'a yığınak yaptı. Bu Türkiye'yi kuşatma harekatlarından birisi. Bunlardan hep CHP'liler rahatsız oldu. Ukrayna'da bölgesel bir plan izleyerek Türkiye yüzyılı yolunda ilerliyoruz. Küresel aktörlerin bunları yok etmesi normal."