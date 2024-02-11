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11 Şubat 2024 Pazar 11:15:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 11:15:00

AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA-DHA

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

Olayda 32 yaşındaki Ebru G.D. isimli kadın ağır yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerin saldırı öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, plakasız bir aracın birkaç sokak yukarıda beklediği görüldü. Görüntülere aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı ve şüpheli şahsın eline uzun namlulu silahı aldığı anlar yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı!
Etiketler : ak parti seçim çalışması silahlı saldırı küçükçekmece belediye başkan adayı aziz yeniay
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