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11 Şubat 2024 Pazar 14:55:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 14:55:00

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı: Bir kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıkladı.

Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bir saldırganın yakalandığını açıkladı.

Etiketler : ak parti küçükçekmece seçim çalışması silahlı saldırı saldırgan recep tayyip erdoğan
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