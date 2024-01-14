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14 Ocak 2024 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 16:12:00

AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısının tarihi bu hafta netleşecek

Kaynak: AA

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AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber üzerine ertelendi. Toplantının tarihi bu hafta belli olacak. AK Parti'de, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

AK Parti'de gözler ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi.

14 Ocak'ta yapılması planlanan tanıtım, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber üzerine ertelendi.

Toplantının tarihi bu hafta belli olacak.

17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı açıklanacak

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayı tanıtılacak. Açıklanacak isimler arasında Ankara ve İzmir'in büyükşehir belediye başkan adayları da olacak.

Merakla beklenen bir diğer çalışma ise AK Parti'nin seçim beyannamesi..

Beyannamede; kültürel ve sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler dahil 8 ana başlık yer alacak..

AK Parti, seçim beyannamesini aday tanıtımı dışında ayrı bir programda kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Bu hafta, aday tanıtım toplantısının yanı sıra beyannamenin açıklanacağı tarihin de belli olması bekleniyor.

Etiketler : akp seçim toplantısı belediye başkan adayları ankara
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