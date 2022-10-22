VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Toplu açılış töreni... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu
"ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır"
Genç Beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Yarışacak
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca: İçeride oynadığımız 4 maçta maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin li...
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
"6. Safran Festivali"nde safran hasadı yapıldı
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangın kısa sürede söndürüldü
İçişleri duyurdu! Terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
Yeni nesil güdüm kiti geliyor
Bakan Çavuşoğlu: Arabuluculuğumuz dünyada bir marka
Beklenen indirim geldi
Yunanistan'da eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı
Tam 1 milyar sterlin! Erling Haaland'dan futbol tarihine geçecek transfer
Rusya, Türkiye'yi "süper gaz merkezi'" yapmak istiyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye dünya lideri olacak
Başkan Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu
Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresi'nde eski lider Hu Cintao salondan çıkarıldı
Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 95'e ulaştı
Ukrayna ordusundaki gönüllü askerler yoğun savaş eğitiminden geçiyor
Türkiye savunmada ses getirecek
22 Ekim 2022 Cumartesi 16:23:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 16:23:00

AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

Etiketler : ak parti türkiye yüzyılı logo
Vay be 50 yaş!

Vay be 50 yaş!
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
En büyük şansı

En büyük şansı
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
Arda'nın ‘Pusula'sı

Arda'nın ‘Pusula'sı
Üçüncü kez sahnede

Üçüncü kez sahnede
Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay

Şarkıcı olmak oyunculuktan kolay
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
11 yıl sonra buluşturan proje

11 yıl sonra buluşturan proje

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX