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24 Ağustos 2023 Perşembe 17:09:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 17:09:00

AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerle ilgili rapor hazırladık. Bütçe dengesini bozmadan beklentiyi karşılayacağız." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldı bir canlı yayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güler raporun hazırlandığını, beklentiyi karşılayacağını belirtti. Güler ayrıca 'ekimde ek zam olur mu?' sorusuna da cevap verdi.

Güler'in açıklamaları şu şekilde:

"MYK üyelerimiz Bakanlarımız şu anda illerimizde şehir buluşmaları kapsamında ziyaretler yapıyorlar. Ben de Erzincan'da Aydın'da ziyaretlerde bulundum. Emeklilerimizle bir araya geldik. Temmuz ayında yapmış olduğumuz enflasyon farkı ve ek ilave zam noktasında emeklilerimizin beklenildiği kadar karşılık bulmadığını gördük. Bu zam yeterli değil bizim şu an karşılaştığımız hayat pahalılığı noktasında ücretlerin artırılması ve ilave zam noktasında beklentileri ifade ettiler. Biz Cumhurbaşkanına arz ediyoruz. Titiz bir çalışma yürütmemiz gerekiyor.

BÜTÇE VE ENFLASYON HEDEFİ

Türkiye'nin bütçe dengelerinden başka bizim bir yer altı zenginliğimiz yok. Bütçe dengelerini bozmadan gerek çalışanların gerekse emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında çalışmayı Çalışma Bakanlığımız devam ettiriyor.

Bütçe dengesini bozmadan, fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyon hedefimiz bizim birkaç yıl içinde tek haneli rakamlar inmek. Bunu da bozmadan, ayrıca bizim en büyük parasal manada ihtiyaç duyduğumuz felaket yaşadık. 6 Şubat depremleri ile beraber 11 ilimizde hasara uğrayan şehir hayatımız var. Bütçeden ayırdığımız rakam 765 milyar TL, seneye başka rakamlar ayrılacak.

Toplamda 104 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıyayız. Bunu hem ödeyeceğiz hem çalışanlarımızın, emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında beklentiyi karşılayacak bir artışı da yapmamız gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yılsonuna kadar atacağız.' demişti.

Etiketler : emekli maaşı ak parti emekli zammı
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