AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi

AK Parti genel merkezindeki toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanvekili Kurtulmuş yaptı.

Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.