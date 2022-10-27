AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
Kaynak: AA
AK Parti 158. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında düzenlendi.
AK Parti genel merkezindeki toplantının açılış konuşmasını Genel Başkanvekili Kurtulmuş yaptı.
Basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakan yardımcıları ve parti yöneticileri de hazır bulundu.
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